Miriam Gimenes



21/01/2021 | 13:57



A Fábrica 4.0 de São Bernardo iniciou rematrículas dos alunos que já participam dos cursos regulares. As renovações acontecem até dia 30.

Os alunos receberão um formulário no e-mail cadastrado no ato da matrícula ou pelo aplicativo de mensagem nos grupos formados com os educadores, para realizarem as suas rematrículas.

A unidade, gerida pela Organização Social Catavento, foi inaugurada em 30 de setembro e oferece 32 cursos com 640 vagas. Todas as atividades ofertadas permanecem sendo realizadas no formato on-line, devido a pandemia de coronavírus.

Mais informações no telefone (11) 4450 1710. Acesse também as redes sociais e o site da Fábrica 4.0 de São Bernardo.