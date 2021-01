Colunista acusa Pyong Lee e esposa de fraudarem sorteio

21/01/2021 | 13:10



Eita! Leo Dias e Pyong Lee estão em pé de guerra no Twitter após uma declaração polêmica do influenciador e hipnólogo.

Após Bianca Andrade dar detalhes sobre sua primeira gravidez, o ex-BBB comentou sobre as publicações da colega de confinamento da edição do reality de 2020 e aproveitou para alfinetar o jornalista, que foi responsável por divulgar a notícia de que Boca Rosa estava à espera de um bebê antes que ela completasse três meses de gestação.

Fico triste pela Bianca Andrade e pelo Fred. Somente pais compreendem esse momento. Pra vocês saberem, Leo Dias ameaçou minha esposa Sammy logo após o nascimento do Jake, dizendo que se não desse uma informação exclusiva, ele me destruía. O que esperar desse ser humano, escreveu Pyong.

No vídeo compartilhado por ele, Bianca aparece falando sobre a frustração de não poder ter revelado a própria gravidez para os amigos, familiares e público, já que Leo Dias soltou a informação antes.

Leo não ficou calado diante das acusações e rebateu Pyong, o acusando de fraudar sorteios no Instagram ao lado da esposa Sammy Lee.

Esta mensagem é uma resposta ao senhor Pyong Lee, que publicou nesta rede social uma inverdade sobre minha pessoa. Eu jamais ameacei ninguém, muito menos sua esposa. Você tem raiva de mim por ter lhe procurado para apurar denúncias de que vocês fraudaram sorteios no Instagram? Lembra? Agora, ao invés de mentir ou me tratar como vilão, sugiro o senhor reparar as pessoas lesadas com a fraude cometida pelo senhor e por sua esposa. Não procure culpados, procure reparar seus erros. Eu sou apenas um jornalista, e o senhor será processado por injúria, agora, por mim.