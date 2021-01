Após fim do noivado, Lipe Ribeiro curte post com indireta: Que seja sem joguinhos, sem vingança, sem retaliações

21/01/2021 | 13:10



Lipe Ribeiro, que participou recentemente de A Fazenda 12, terminou o noivado com Yá Burihan. Ambos já se pronunciaram sobre o assunto e Túlio Rocha até mesmo foi apontado como o pivô da separação. Agora, o ex-De Férias Com o Ex curtiu um post bem sugestivo no Twitter.

Uma fã escreveu um texto e marcou o influenciador:

Se for continuar um relacionamento que seja sem joguinhos, sem vingança, sem retaliações, porque senão ambas as partes saem decepcionadas. Ainda mais quando o outro lado que já te feriu decidiu mudar, evoluir, como caso do @euliperibeiro.

Se ele curtiu, ele deve concordar, será?

Enquanto isso, Lipe parece estar tranquilo em relação a sua solteirice! Também no Twitter, ele publicou uma foto em que aparece segurando vela, ou seja, sozinho entre dois casais! Na imagem, ele aparece ao lado de Jakelyne e Mariano e Lucas Maciel e Raissa Barbosa - todos participaram com Lipe em A Fazenda 12.

Na legenda, ele brincou:

Pelo menos a gente se diverte, né, junto com um emoji de coração.