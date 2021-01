Armínio Fraga: 'Trump era inspiração para muita maluquice e sua saída é positiva'

21/01/2021 | 12:36



O sócio da Gávea Investimentos, Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, disse que Donald Trump estava levando os Estados Unidos para um caminho muito complicado. Assim, vê a saída do republicano da Casa Branca com "bons olhos". "Ele era inspiração para muita maluquice pelo mundo afora."

Fraga disse que o mundo precisa de Washington engajada em dois papéis, primeiro como campeã do "soft power" e em segundo lugar engajada com as causas globais e multilaterais. "Trump não estava fazendo nem um nem outro", disse durante evento da Fitch Ratings nesta quinta-feira (21).

A conjuntura internacional é muito boa, disse Fraga, com as economias saindo do buraco que a pandemia deixou. "Nós que não estamos sabendo aproveitar", disse ele.