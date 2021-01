Turismo em Cunha: um refúgio romântico no interior de São Paulo

Redação

Rodeada pelas Serras do Mar e da Bocaina, a Estância Climática de Cunha, no interior de São Paulo, é ideal para aqueles que buscam um destino tranquilo e romântico. O charme europeu da cidade encanta, assim como a grande variedade de atividades culturais e de ecoturismo. Conheça algumas das principais atrações de turismo em Cunha.

Turismo em Cunha

Um dos passeios mais procurados é a trilha ao topo da Pedra da Macela. Após 2 km de subida, em meio a uma área preservada de Mata Atlântica, os viajantes encontram uma impressionante e privilegiada vista da cidade de Paraty (RJ) e de reservas naturais belíssimas.

As caminhadas continuam dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, onde há abundantes fauna e flora. Além disso, é possível encontrar diversas cachoeiras apropriadas para banhos.

Casais em busca de programações românticas podem ir ao Contemplário e ao Lavandário, ambos compostos por campos de lavanda. O primeiro conta ainda com plantações de alecrim, capim limão e outras plantas aromáticas, além de um pequeno café e uma loja. Já o segundo fica florido durante o ano todo. Também vale a pena visitar o Olival, com seus campos de oliveiras rodeados pela mata.

Por fim, um roteiro de turismo em Cunha não pode deixar de incluir passagens pelos inúmeros ateliês de cerâmica, onde são produzidas peças únicas com técnicas tradicionais e originais, feitas em fornos orientais. Duas sugestões são o Carvalho Cerâmica, que trabalha com o forno Raku, e o Suenaga & Jardineiro, onde é possível ver obras feitas em fornos Noborigama.

Sugestão de hospedagem

A cidade conta com várias acomodações confortáveis. A Pousada Candeias, por exemplo, é uma boa opção para quem busca conforto, privacidade e charme em meio à natureza. Com um clima romântico e intimista, o local abriga uma infraestrutura que inclui 10 chalés, restaurante, trilhas, sauna seca à lenha, ducha natural e piscina climatizada.

