Fátima Bernardes brinca sobre dar match com Túlio Gadêlha no BBB21

21/01/2021 | 12:10



Na próxima segunda-feira, dia 25, estreia o BBB21! E seguindo a edição passada, o programa irá novamente contar com dois grupos: o Camarote, com pessoas famosas, e o Pipoca, com pessoas anônimas. Além disso, Boninho, responsável pela atração, deu a entender que há uma novidade... uma espécie de aplicativo de namoro dentro da casa. Ué! E sabe quem pode ter algo a ver com isso? Fátima Bernardes!

Sim, a apresentadora usou o Instagram para fazer uma brincadeira! Ela postou duas fotos, uma sua e outra do namorado, Túlio Gadêlha, como se ambos fossem anunciados como participantes do BBB. Na legenda, escreveu o seguinte:

Será que daria match se estivéssemos na casa mais vigiada do Brasil?

Nos comentários, o próprio Boninho respondeu:

Sim.

Além disso, o diretor da TV Globo repostou as fotos de Fátima e deu mais uma dica:

Será que esse casal vai entrar na casa e dar match no nosso aplicativo de paquera?

Queremos saber logo o que vai acontecer, Boninho!