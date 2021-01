21/01/2021 | 12:10



Gizelly Bicalho, ex-BBB e advogada criminalista, publicou uma foto no Instagram Stories nesta quinta-feira, dia 21, junto com Duda Reis. Gizelly defende Duda no caso contra Nego do Borel. Na legenda da foto, a advogada escreveu:

O amor não dói. E é isso. É sobre isso. Quando uma mulher está ferida, nenhuma outra está bem.

Duda Reis fez acusações de agressões e violência contra o ex-noivo, o cantor Nego do Borel. Além de Gizelly, a advogada Izabela Borges também defende a atriz neste caso.