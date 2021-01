Grávida, Bianca Andrade posa animada ao ouvir coração do bebê

21/01/2021 | 11:10



A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, comemorou nas redes sociais o fato de ter conseguido ouvir o coraçãozinho de seu bebê. Ela está de três meses de gestação de sua primeira gravidez e também mostrou o exame de ultrassom.

Ai, ai, ai, ai... o coração do nosso neném agora com três meses, escreveu ela.

Bianca ainda comentou que as mãozinhas do bebê já estão formadas e depois apareceu empolgada ao mostrar que usava o aparelho para ouvir o coração.

O bebê é fruto da relação de Bianca com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Eles anunciaram a gestação no final do ano passado, após o colunista Leo Dias divulgar a gravidez. Eles estão namorando desde o segundo semestre de 2020, mas já possuem uma história de mais de dois anos juntos.