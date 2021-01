BCE mantém instrumentos de política monetária, incluindo juros e nível do QE

21/01/2021 | 10:41



O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as suas principais taxas de juros e o volume atual do Programa de Compras de Emergência na Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) após reunião de política monetária, como era previsto pelo mercado. A taxa de refinanciamentos permaneceu em 0% e a de depósitos, em -0,50%. As compras de ativos emergenciais foram mantidas em 1,85 bilhão de euros e o BCE informou que manterá o PEPP até pelo menos o final de março de 2022.

O BC reafirmou que manterá os juros em níveis atuais ou abaixo até que a sua meta de inflação, pouco menor que 2% ao ano, seja atingida. Quanto às compras emergenciais, o BCE disse que a retirada do programa será administrada de forma a "evitar interferências na orientação adequada da política monetária".

O programa de compra de ativos (APP, na sigla em inglês) do BCE também não sofreu mudanças, e seguirá no atual ritmo mensal de 20 bilhões de euros, informou a entidade monetária. Sem alterações, as operações de refinanciamento de longo prazo (TLRO) continuam sendo uma "fonte atrativa de financiamento para bancos", afirmou o BCE no comunicado divulgado hoje.

Apesar de ter decidido por não recalibrar os instrumentos de sua política acomodatícia - mesmo após o recrudescimento da pandemia de covid-19 na Europa - o Conselho do BCE afirmou que "continuar pronto para ajustar as medidas quando for adequado, para garantir que a inflação se mova em direção à meta de forma sustentada".