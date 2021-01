Amigos de Luísa Sonza quebram porta da mansão da cantora e ela se diverte: - Eu não consigo ficar braba

21/01/2021 | 10:11



quinta-feira, dia 21, com o nome dela nos assuntos mais comentados do Twitter. O motivo? Os amigos que estão cuidando da mansão da cantora, em São Paulo, derrubaram uma porta enorme! Pois é.

No Stories, Luísa fez vídeos e explicou que Rafael Uccman, Lucas Guedez, Victoria Caroline e Vinícius Luciano fizeram uma bagunça e tanto:

- Eu não sei o que dá na minha cabeça às vezes de achar que vai dar tudo certo deixar a casa com eles. Para quem não está entendendo nada. Primeiro, acordei com Porta da Luísa em número um nos trending topics. Pensei: qual é o meu cancelamento hoje? Porque a gente já pensa no pior. Aí paralelo a isso, mensagens de Rafa e Lucas: Luísa, queria dizer para você não ficar brava com a gente. Resumindo: quebraram a minha porta.

Em seguida, bem humorada, ela continua:

- Não tem condição. Os meus amigos eu não sei se são os melhores amigos ou os piores amigos, porque o quanto eu me divirto também... eu assisti aos Stories e gritava no café da manhã, rindo. Sério, eu morro com eles. Eu não consigo ficar braba. Por isso que eles acabam com a minha casa, por

Depois, Rafael ainda mostrou que os amigos conseguiram colocar a porta no lugar e nenhum estrago maior aconteceu. Ainda bem né?que eu acho engraçado, queria estar junto.