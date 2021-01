21/01/2021 | 09:18



Conforme era esperado no mercado, os juros futuros curtos e médios se ajustam em alta nesta manhã de quinta-feira ao comunicado no Copom, que resultou na retirada do "forward guidance" ou prescrição futura do texto, uma indicação técnica de que os juros não subiriam desde que a inflação seguisse em patamares baixos. Com esse ajuste, os longos recuam, alinhados também ao dólar. Às 9h05 desta quinta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 7,10%, de 7,15% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,01%, de 4,96%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa de 3,29%, de 3,25% ontem no ajuste.