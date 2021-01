Após parabenizar Andressa Suita por aniversário, Gusttavo Lima posta taças de vinho e fãs suspeitam de comemoração a dois

21/01/2021 | 09:10



Se você pensa que Andressa Suita comemorou seu aniversário na última quarta-feira, dia 20, sem que Gusttavo Lima fizesse parte do grande dia, está muito enganado. Depois de mostrar nas redes sociais a festa que fez ao lado dos filhos que tem com o ex-marido, a influenciadora digital recebeu um parabéns para lá de especial: justamente do cantor.

Ele deixou o seguinte comentário na foto:

Feliz Aniversário... Muita saúde e que Deus te abençoe!!!

Mas não terminou por aí, não. Pouco depois, Gusttavo ainda postou em seus Stories a imagem de duas taças de vinho, o que levantou a suspeita entre os fãs de que pode ter rolado uma comemoração a dois.

Lembrando que no fim de semana todos foram pegos de surpresa depois que o ex-casal foi visto juntinho em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Isso porque eles chegaram até a revelar que estão tentando uma reconciliação. Será que a possível festinha faz parte dessa tentativa?