Samara Felippo surge com cabelo grisalho, revela medo da mudança e bomba na web

21/01/2021 | 09:10



Muitas celebridades mostram que não têm medo de assumir os fios brancos! Samara Felippo, por exemplo, radicalizou no visual e ficou com os cabelos totalmente grisalhos.

Em vídeo publicado no Instagram, a atriz mostrou a mudança.

Taí o resultado!!! Amo mudanças, amo me preparar pra personagens, mudar na vida pessoal, mas o que mudou aqui dentro de mim agora me fez ser mais rebelde e questionadora. Confesso que tive muito medo no início. Mas meu propósito era bem maior que qualquer medo. Minha rebeldia de deixar que os grisalhos sejam parte livre e potente da minha vida deu nisso aí [...] Chega de conceito que grisalha naÌ?o se cuida, é relaxada, desleixada, envelhecida. Temos nossos momentos, nossas transiçoÌ?es, precisamos muitas vezes de tempo pra passar por elas e respeitem TODAS. Agora amores, é só cuidar bem desse gris com todo carinho e amor que ele representa, eu vou usar o shampoo Silver que é a revoluçaÌ?o do padraÌ?o [...] E aí!? Gostaram? Eu amei!!! (Estou vendo em looping).