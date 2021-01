5 filmes que retratam as belezas da Escócia

Redação

Com paisagens dos sonhos e uma rica história cultural, a Escócia serve de fonte de inspiração para diversos filmes. Confira cinco longas que tratam dos costumes ou revelam alguns cenários do país do Reino Unido.

5 filmes sobre a Escócia

Coração Valente

Ganhador de cinco Oscars, Coração Valente tem como personagem principal William Wallace, um dos maiores heróis escoceses. Liderando um exército amador, Wallace venceu uma batalha decisiva contra os ingleses na luta pela independência da nação.

Mais de 20 anos depois do lançamento do filme, visitantes continuam indo até Stirling, local onde a batalha aconteceu, para visitar o William Wallace Monument. Na torre construída em uma colina próxima ao castelo encontra-se a espada de William Wallace, em exposição na Galeria dos Heróis, além de outros objetos que explicam como tudo aconteceu.

Valente

A animação da Disney-Pixar é um retrato fiel da Escócia. Afinal, trata-se do país com maior número de ruivos do mundo, o que explica a origem dos cabelos de Mérida. Há círculos de pedra misteriosos em diferentes lugares do país. Os de Calanais Stones, na ilha escocesa de Lewis. serviram de inspiração para o filme.

A cultura dos clãs, o uso dos kilts, o castelo e até mesmo a magia celta estão presentes em Valente. Isso sem falar da competição Highland Games, que acontece até hoje nas Terras Altas, no norte da Escócia.

007 – Operação Skyfall

Em 007 – Operação Skyfall, o agente secreto James Bond retorna às origens, nas Terras Altas da Escócia. Filme de maior sucesso da franquia, o longa mostra os belos cenários da região durante o inverno, quando a vegetação ganha uma coloração alaranjada e os vales se enchem de névoa.

Harry Potter

Durante o tempo em que morou em Edimburgo, JK Rowling integrou uma série de elementos escoceses à trama. Prova disso é número de fãs que vão ao cemitério Greyfriars para ver o túmulo de Thomas Riddle – que deu origem a Tom Riddle, vulgo Voldemort.

A cena escocesa mais marcante em Harry Potter é o Expresso de Hogwarts, que existe de verdade, com o nome de Jacobite Steam Train. A locomotiva a vapor conecta as cidades de Mallaig a Fort William, nas Terras Altas.

O Código Da Vinci

“Quando decidi escrever O Código Da Vinci, sabia que o final teria que ser na capela mais mágica e misteriosa do planeta – Rosslyn”, afirmou Dan Brown, autor do best-seller.

A lenda que gira em torno da Capela de Rosslyn, perto de Edimburgo, diz que o local foi construída pelos Cavaleiros Templários para esconder o Santo Graal. A decoração interior em nada lembra os tradicionais símbolos cristãos da época, o que levou os esotéricos a acreditar que há um código em cada pedra que compõe o local.

—

Série sobre a Escócia

Além de filmes, a Escócia também serve de locação para muitas séries. Uma das mais famosas é Outlander, baseada em um romance ficcional que se passa no país e retrata um momento crucial da história local: a Batalha de Culloden.

Na rota dos fãs de Outlander estão o museu e campo de batalha de Culloden, o vilarejo de Falkirk (que aparece na série como Inverness) e o castelo de Doune, usado como Castle Leoch, a sede do clan MacKenzie.

50 fotos da Escócia

Confira aqui 50 imagens que mostram o quanto a Escócia é linda.

