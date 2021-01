21/01/2021 | 08:04



O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) opinou favoravelmente à inclusão de trecho da BR-163/MS no programa para fins de relicitação. A recomendação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e, para ser aceita, precisa do aval presidencial por meio de decreto. A estimativa do PPI é que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2022 e o leilão do empreendimento ocorra no segundo semestre também do próximo ano. O trecho da rodovia a ser licitado novamente vai da divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul até a divisa entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná.