São Bernardo FC contabiliza baixas, mas anuncia meia Vitinho

Do Diário do Grande ABC



21/01/2021 | 02:30



Com experiência de sobra na elite do Paulista, incluindo no vizinho Santo André em 2020, o meia Vitinho, 30 anos, é o principal reforço do São Bernardo FC para a disputa da Série A-2. Ontem ele foi anunciado como primeiro contratado. O Ramalhão bem que tentou repatriar o jogador, que estava no Paraná, mas o Tigre ofereceu salário mais alto.

“Muito motivado em chegar no São Bernardo. Disputei a Série A-1 por oito anos seguidos e aceitei esse desafio do São Bernardo para disputar a Série A-2 pelo projeto do clube e pela estrutura oferecida, que é melhor que muitos clubes da A-1. Por detalhes o São Bernardo não está na A-1 e a seriedade do projeto em buscar o acesso foi determinante para eu vir para cá”, exaltou.

Por outro lado, o Tigre teve três importantes baixas. Homens de confiança do técnico Marcelo Veiga (morto em dezembro, vítima da Covid), os zagueiros Ferreira e Guilherme Mattis, além do meia Allan Dias, não permaneceram no elenco. Os destinos do trio foram Taubaté, Caxias-RS e São Bento, respectivamente.