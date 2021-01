Santo André prevê ao menos três jogos treinos até o Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/01/2021 | 02:41



O Santo André definiu o período de treinos da pré-temporada em Jacutinga, Minas Gerais. A delegação ramalhina embarca para a cidade mineira no dia 5 de fevereiro e deverá permanecer duas semanas por lá, regressando com alguma antecedência para a estreia do dia 28, diante do Santos, no Bruno Daniel. O retorno à região não será realizado em cima da hora para o início do Paulistão pensando na adaptação do time ao novo gramado do estádio andreense, que será sintético.

De acordo com o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, a comissão técnica prevê a realização de pelo menos três jogos treinos antes e durante a estadia em Minas Gerais. “Devemos realizar jogos treinos. Estamos tentando um ainda dentro deste mês, antes de viajar, e pelo menos dois lá em Jacutinga”, disse o dirigente. Ainda não há definição sobre adversários.

O Ramalhão segue treinando na sede social do clube, no Jaçatuba. Por ora, 13 atletas foram contratados e outros dez ainda deverão chegar para fechar o grupo.