Marcelo pede suspensão de recesso para reduzir alta de IPTU

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/01/2021 | 08:40



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), pediu à Câmara que suspendesse o recesso para votar projeto de lei que tem como objetivo frear o aumento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de parcela de imóveis da cidade com base na atualização da PGV (Planta Genérica de Valores) feita em 2017, primeiro ano de gestão do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB).

A PGV é a principal base de cálculo do IPTU e, quando encomendou o projeto, Atila argumentou que o dispositivo não passava por revisão desde 2003, fato que gerava distorções – ou seja, existia residência que havia passado por ampla reforma e que pagava o boleto como se fosse precária. Diante de aumentos reclamados por munícipes, Atila estabeleceu limitador de alta, de 20% ao ano.

Porém, conforme escreveu o governo petista em projeto de lei enviado à Câmara, esse fator limitador se encerrou em 2020. Assim, ainda de acordo com a gestão Marcelo, existe risco de reajustes represados serem aplicados agora, ocasionando majorações bem acima da inflação.

“Atualmente, constam do cadastro imobiliário do município 81.187 imóveis, dos quais 27.542 ainda não incorporaram a totalidade do valor expresso na PGV aprovada em 2017, mesmo após a aplicação da mencionada correção. Porém, estamos às voltas com a pandemia mundial Covid-19, com graves reflexos na economia e no orçamento familiar, com queda de renda, intermitência de emprego e, principalmente, desemprego, produzindo neste início de ano, mesmo com a iminência do início da vacinação, cenário de inseguranças e incertezas na população”, justificou Marcelo.

A proposta de Marcelo é fixar o reajuste do IPTU neste ano em 4,77%, inflação medida no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mensurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse percentual é aplicado no FMP (Fator Monetário Padrão), medida utilizada pela administração pública para tabelar valores de cobranças.



O presidente da Câmara, Zé Carlos Nova Era (PL), já assinou portaria estabelecendo comissões especiais de Justiça e Redação e de Finanças para analisar o projeto e, assim, encaminhar a votação.