Prova de vida de aposentados do INSS é suspensa até fim de março

Da Redação



21/01/2021 | 00:06



Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que não fizerem a prova de vida entre março de 2020 e fevereiro deste ano não terão seus benefícios bloqueados. A Portaria 1.266, publicada ontem no Diário Oficial da União, prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios até o fim de março.

Em situações normais, a prova de vida é feita pelo segurado anualmente, na data de seu aniversário, aniversário do benefício ou na competência que antecede o vencimento da fé de vida para comprovar que não morreu e garantir que o benefício continue sendo pago. Porém, em cenário de pandemia do novo coronavírus, a medida visa reduzir a quantidade de pessoas nas agências bancárias para evitar aglomeração e não expor idosos, mais suscetíveis à Covid.

A prorrogação vale também a quem reside no Exterior, que normalmente pode realizar a comprovação de vida por meio de procurador cadastrado no INSS.