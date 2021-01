Mais bem votado de 2020, Rato perde protagonismo na política de Ribeirão

Vanessa Soares Oliveira



21/01/2021



Sem o tio, o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) no comando da Prefeitura, o vereador Rato Teixeira (PTB) deixou o protagonismo político exercido nos últimos quatro anos e, mesmo na condição de parlamentar mais bem votado na eleição de novembro, foi colocado à margem da política de Ribeirão Pires.

Foi na tentativa de se reeleger presidente do Legislativo que Rato percebeu que não teria vida fácil com Clóvis Volpi (PL) no poder. Ao ver que ficaria isolado no debate, o petebista nem sequer lançou o nome no processo que deu vitória a Guto Volpi (PL).

Pós-eleição municipal, vereadores próximos a Kiko avisaram que iriam escantear Rato, a despeito do respeito pelo tucano. Foi uma espécie de troco, uma vez que vários políticos do município reclamavam de postura personalista de Rato enquanto o tio era prefeito.

No comando do Legislativo nos últimos dois anos, Rato também adotou medidas polêmicas junto aos seus pares. Em agosto do ano passado, em meio à pandemia do novo coronavírus, o parlamentar enviou aos gabinetes questionário para saber se os vereadores eram favoráveis à majoração dos vencimentos. Também travou a abertura de CPI da Saúde, que já tinha os votos necessários para ser instalada. O petebista só autorizou os trabalhos em dezembro, último mês de mandato.

Indagado sobre o futuro político dele, Rato se esquivou. Falou sobre o tempo em que ficou como presidente da casa e os projetos implementados. “Ser presidente me fez crescer pessoalmente e como vereador”, sustentou Rato, que obteve 1.586 votos.