Kamala assume presidência do Senado nos EUA e empossa maioria democrata na Casa

20/01/2021 | 19:22



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acaba de tomar posse como presidente do Senado americano. O acúmulo dos dois cargos é uma determinação da Constituição do país. Em uma cerimônia rápida, a vice-presidente norte-americana ainda empossou senadores eleitos em novembro e janeiro, sacramentando a retomada do controle democrata na Casa.

O partido do governo também tem maioria na Câmara dos Representantes, sob a presidência de Nancy Pelosi.

Com controle das duas casas, o presidente Joe Biden deve ter maior facilidade para aprovar projetos.

A maioria formada no Senado, contudo, é estreita: tem apenas o voto de Minerva da própria Kamala Harris.

Até então líder da minoria, o senador pelo Estado de Nova York Chuck Schumer discursa neste momento como líder da maioria. "Nossas responsabilidades são inúmeras. Será preciso ter unidade para cumpri-las", declarou, no mesmo tom de união proposto por Biden, em seu discurso de posse.