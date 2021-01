Bolsonaro envia carta a Biden e fala em parceria por proteção ao meio ambiente

20/01/2021 | 19:13



O presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou carta ao presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, para cumprimentá-lo pela posse no cargo e expor sua "visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA". Em tom conciliador, na carta enviada a Biden, Bolsonaro fala estar pronto para continuar parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente.

"Estamos prontos, ademais, a continuar nossa parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente, em especial a Amazônia, com base em nosso Diálogo Ambiental, recém-inaugurado", diz na carta, divulgada na íntegra pelo presidente do Brasil no Twitter.

Antes de divulgar a carta, Bolsonaro escreveu: "Cumprimento Joe Biden como 46º Presidente dos EUA. A relação Brasil e Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais."

Ele afirmou que segue dedicado a trabalhar pelo desenvolvimentos das duas nações. "Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos. Para marcar essa data, enderecei carta ao Presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentando-o por sua posse e expondo minha visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA."

Bolsonaro afirma ainda na carta que o Brasil tem "interesse em um abrangente acordo de livre comércio, que gere mais emprego e investimento e aumente a competitividade global de nossas empresas". Em sua mensagem, o presidente também disse que os dois países coincidem na defesa da democracia e segurança "atuando juntos contra ameaças que ponham em risco conquistas democráticas em nossa região".

"Entendo que interessa aos nossos países contribuir para uma ordem internacional centrada na democracia e na liberdade, que defenda os direitos e liberdades fundamentais de todos e, muito especialmente, de nossos cidadãos", disse Bolsonaro.

Sobre o combate à mudança climática, Bolsonaro propõe "aprofundar o diálogo na área energética" e "aumentar a cooperação na temática das energias limpas". O presidente citou que o Brasil demonstrou seu compromisso com o Acordo de Paris ao apresentar suas novas metas nacionais.

Bolsonaro reforçou ainda na carta a Biden sua posição por mudanças na estrutura de organizações econômicas internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC). "Na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), com o apoio dos EUA, o Brasil espera poder dar contribuição mais efetiva e aumentar a representatividade da organização."

Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão já havia se manifestado sobre a posse do novo presidente norte-americano e afirmou que as relações do Brasil com os EUA vão prosseguir independente da mudança no comando da Casa Branca.

"A relação Brasil e Estados Unidos é uma relação que vem desde o período da nossa independência, é uma relação de Estado para Estado e dessa maneira ela vai continuar", disse Mourão. "É um parceiro comercial importante, um parceiro tecnológico importante, e sempre colocando que o modelo democrático americano é um farol para o mundo ocidental. Dessa forma, ela (relação) vai prosseguir", acrescentou.