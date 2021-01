Obituário - 21 de janeiro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Maria Francisca Faustino, 94. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 18, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Horácio Dionísio, 92. Natural de Aiuruoca (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vicente Numeriano, 86. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gervazio Costa, 84. Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ineuza Ribeiro de Oliveira, 75. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Arnaldo Cezar Matos, 73. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Leonardi, 69. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jacira dos Santos, 69. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 18. Cmitério Municipal de São João Batista (Paraná).

Roberto Felix da Silva, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila SAcadura Cabral, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Roberto Manzoni, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Professor. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcides Trinidad Coss Rodriguez, 61. Natural de San Juan de La Maguana, República Dominicana. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edivaldo da Luz, 43. Natural de Grandes Rios (Paraná). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandro de Moraes, 34. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Chácara Monte Carlo, em Suzano (São Paulo). Auxiliar administrativo. Dia 18, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Dalva Juncker, 87. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 14. Crematório Vila Alpina.

Maria Laura Teixeira da Silva, 87. Natural de Canindé (Ceará). Residia no Parque das Garças, em São Bernardo. Dia 15. Vale da Paz, em Diadema.

Anizio Ferreira da Silva, 86. Natural de Jucati (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Benito Rodrigues, 85. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Antonio Gentil Fernandes Vidal, 84. Natural de Itamarandiba (Minas Gerais). Residia no bairro Taquacetuba, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Aldaisa do Carmo Oliveira, 74. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Planalto.

José Luiz Pinto, 71. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Adilson Bissi, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Marilene dos Santos, 69. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Manoel Feitoza da Silva, 64. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia em São Paulo, Capital. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Arnaldo Correa de Souza, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Josefa Pontes dos Santos, 61. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Pereira da Rocha, 53. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Vigilante. Dia 18, em Santo André. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

João Batista de Souza Lessa, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Beatriz Maria Pamplona de Azevedo, 70. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Derval Costa Barbosa, 86. Natural de Gandu (Bahia). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Juliana Maria da Conceição, 88. Natural de Glória do Goitá (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

José Pereira Maciel, 82. Natural de Pedra Branca (Ceará) Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal.

Turibio Pereira Sampaio, 71. Natural de Ubaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Selvino Almeida da Mata, 60. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

José Anselmo Simão, 58. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



M A U Á

Maria de Lourdes Duriguetto Miguel, 92. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 18, em Santo André Vale dos Pinheirais.

Laurindo Medici, 86. Natural de Boituva (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Luzia de Oliveira, 78. Natural de Tuiuti (São Paulo). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Gildete França Antunes Camandaroba, 77. Natural de Santa Fé (Bahia). Residia no bairro Capuava, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Carmelita Melo Santos, 72. Natural do Estado de Sergipe. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

José Elias da Mota, 66. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no Jardim Zaíra 5, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia

Baltazar da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Geni Alves Américo, 64. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Terezinha Alves de Macedo Santos Braga, 63. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no Jardim Zaíra. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

César Xavier, 59. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Laura Maria de Holanda, 58. Natural de Picos (Piauí). Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Dirlei Simão de Oliveira, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Fábio Franco Pinto Pereira, 37. Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Flavia Camargo Mesquita, 36. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Felipe Souza da Cruz, 25. Natural de São Bernardo. Residia Na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Nair Rodrigues Cabral, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

José Gomes de Lima, 78. Natural do Estado do Pará. Residia no bairro Planalto Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

José Gomes da Silva, 76. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

João Carvalho dos Santos, 68. Natural de Santo Sé (Bahia). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Maria de Lourdes da Silva Faria, 66. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 16, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.

José Barbosa da Silva, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

José Barbosa da Silva, 56. Natural de Mamanguape (Paraíba). Residia no Jardim Petrópolis, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

José Sebastião Fontes, 67. Natural de Itaporanga da Ajuda (Sergipe). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 16, em Mauá. Cemitério São Sebastião.