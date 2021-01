Lewandowski decide, Bayern de Munique vence e mantém vantagem na liderança

20/01/2021 | 18:51



Com Robert Lewandowski mais uma vez decisivo, o Bayern de Munique sofreu nesta quarta-feira, mas venceu o Augsburg por 1 a 0, fora de casa, em rodada do Campeonato Alemão. O triunfo manteve a vantagem de quatro pontos na liderança da tabela. O time de Munique soma 39 pontos, contra 35 do RB Leipzig, que também venceu na rodada.

Nesta quarta, Lewandowski precisou de pouco tempo para ser decisivo. Aos 13 minutos, o atacante polonês converteu cobrança de pênalti e marcou o gol da vitória. Mesmo jogando com força máxima, o Bayern não teve forças para ampliar o placar.

Para piorar, ainda levou um susto no segundo tempo. Aos 31, Alfred Finnbogason cobrou penalidade para o Augsburg, mas carimbou a trave e desperdiçou oportunidade preciosa para empatar o duelo. Nos minutos finais, o time da casa ainda teve mais duas chances para obter ao menos um ponto na tabela.

Enquanto o Bayern sofria para conquistar mais um triunfo, o RB Leipzig enfrentava desafio semelhante em casa, contra o Union Berlin. Como consequência, também venceu por apenas 1 a 0. Emil Forsberg anotou o único gol do confronto aos 25 minutos do segundo tempo. O time da capital soma 28 pontos e ocupa o sexto lugar da tabela.

Também nesta quarta, o Schalke voltou a tropeçar. Desta vez, perdeu para o Colônia por 2 a 1, em casa. Assim, continua com apenas sete pontos, na 18ª e última colocação.

Em outros jogos desta quarta, o Arminia Bielefeld aplicou 3 a 0 no Stuttgart, em casa, enquanto Freiburg e Eintracht Frankfurt empataram por 2 a 2 no estádio do primeiro.