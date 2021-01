Manchester City vence e assume liderança provisória do Inglês

20/01/2021 | 17:27



O Manchester City alcançou, ao menos temporariamente, a liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira. O time comandado por Josep Guardiola derrotou o Aston Villa por 2 a 0, no Etihad Stadium, e emplacou a sexta vitória consecutiva. A primeira colocação ainda poderá ficar com o Manchester United, que visita o Fulham também nesta quarta.

Em grande momento no Inglês, após um início de campeonato hesitante, o City chegou aos 38 pontos, igualando a pontuação do Leicester City, segundo colocado. O time de Guardiola ocupa a ponta por ter maior saldo de gols. O Manchester United está em terceiro lugar, com 37, e pode finalizar o dia com 40, se vencer fora de casa. Já o Aston Villa é o 11º, com 26.

Ganhando embalo na temporada, o City foi freado pelo time visitante nesta quarta. Os anfitriões dominaram as ações, como de costume, mas não conseguiram abrir o placar ao longo de 79 minutos. Foi quando a defesa do Aston Villa cometeu dois erros em série na defesa e o City soube se armar rapidamente, culminando em grande finalização de Bernardo Silva, de fora da área. Ele acertou o ângulo, em belo gol.

O time adversário, contudo, reclamou do lance, ao pedir impedimento de Rodri. Ele voltava da posição irregular quando deu a assistência para Silva. O técnico Dean Smith chegou a ser expulso do jogo em razão das reclamações, consideradas excessivas pela arbitragem.

O segundo gol do City veio quase nos acréscimos. Aos 44, Gabriel Jesus escorou cruzamento de cabeça e Matty Cash acertou a mão na bola dentro da área. Na cobrança da penalidade, Gündogan bateu no meio e converteu, confirmando a vitória dos favoritos.

Apesar da vitória e da posição favorável na tabela, Guardiola deixou o jogo preocupado. Kevin De Bruyne e Kyle Walker saíram de campo machucados e viraram dúvidas para a sequência do City no Inglês.