Com uma mudança, Ponte Preta embarca definida para 'jogo da vida' em Chapecó

20/01/2021 | 16:17



A delegação da Ponte Preta embarcou para Chapecó no início da tarde desta quarta-feira definida para o "jogo da vida" contra a Chapecoense. O duelo válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acontece na Arena Condá, na cidade catarinense, a partir das 17h45.

Em relação ao time que ganhou do Náutico, por 2 a 0, no Moisés Lucarelli, no último domingo, o técnico Fábio Moreno vai realizar apenas uma mudança. O volante Barreto recebeu o terceiro cartão amarelo e dá lugar para Dawhan.

Na oitava colocação, com 51 pontos, a Ponte pode ver a diferença para o G-4 ficar em apenas dois pontos em caso de vitória sobre a Chapecoense. Um revés praticamente elimina as chances de acesso. Depois de quinta, o time de Campinas só terá mais dois jogos pela competição.

"Teremos três rodadas complicadas. A Chapecoense já mostrou que tem um time muito forte e estão brigando pelo título, tivemos dificuldade contra o CRB no primeiro turno e o Figueirense quer sair da parte de baixo da tabela. Sabemos que é uma sequência difícil, mas vamos com tudo para buscar uma vaga no G-4", disse o atacante Bruno Rodrigues.

A provável Ponte Preta para essa partida é: Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Yuri; Dawhan, Vinícius Zanocelo, Camilo e Luan Dias; Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.