Ben Affleck é clicado abatido após término com Ana de Armas, mas fontes afirmam que reconciliação não foi descartada

20/01/2021 | 16:10



Ben Affleck e Ana de Armas formaram um casal inusitado quando apareceram juntos pela primeira vez, em 2020. Pois o romance, que parecia estar se encaminhando para algo mais sério, teria acabado agora em janeiro de 2021. Porém, para pessoas próximas aos dois atores revelaram ao E! News que uma reconciliação não foi totalmente descartada:

- Eles trouxeram muitas coisas boas para a vida um do outro, mas, no final das contas, o momento certo não permitiu que funcionasse. Seus amigos não ficariam desapontados se Ben e Ana retomassem seu relacionamento no futuro.

O motivo do fim do relacionamento seria a negativa do ator em querer ter mais filhos, e por isso, ela teria resolvido terminar. E após saírem notícias de que Affleck estava empenhado em fazer o namoro dar certo, ele foi visto pela primeira vez desde que a separação veio à tona.

Clicado na frente de sua casa, Affleck aparece abatido e mais magro nas imagens, com a aparência de realmente estar com o coração partido.