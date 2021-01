Biden escolhe utilizar conta oficial da presidência dos EUA no Twitter

20/01/2021 | 15:35



Em contraste com seu antecessor, Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu utilizar a conta oficial da presidência no Twitter enquanto estiver à frente do país. A partir desta quarta-feira, o democrata vai se comunicar por meio do perfil @POTUS (sigla para President of The United States, ou Presidente dos Estados Unidos), deixando de lado sua conta pessoal, @JoeBiden.

O perfil @POTUS praticamente não foi utilizado por Trump nos últimos quatro anos. Ele preferia a conta pessoal - agora banida pelo Twitter por compartilhar notícias falsas e incentivar a invasão do Capitólio - para fazer, inclusive, comunicados de governo.

As poucas postagens feitas pelo republicano foram retiradas da conta oficial da presidência e estão armazenadas no perfil @POTUS45, em respeito à condição de documento histórico.

Biden já fez sua primeira declaração no perfil oficial do governo.

"Não há tempo a perder quando se trata de enfrentar as crises que enfrentamos. É por isso que hoje estou indo para o Salão Oval para começar a trabalhar, entregando ações ousadas e alívio imediato para as famílias americanas", publicou o presidente norte-americano, reforçando que deve assinar, ainda nesta quarta, medidas administrativas.

Em termos multilaterais, a grande expectativa é pelo anúncio do retorno dos EUA ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Também pode haver o envio oficial ao Congresso do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, voltado ao combate à crise econômica no país.

A vice-presidente Kamala Harris também optou por fazer uso do perfil institucional @VP, igualmente já em funcionamento. "Pronta para servir", tuitou a ex-senadora.