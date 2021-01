Como é se hospedar em um château na França

Redação

Quem vai à região vinícola de Saint-Émilion, próxima a Bordeaux, na França, tem a oportunidade de se hospedar em um autêntico château, como são conhecidas as casas de campo de estilo nobre no país (muitas delas parecidas com castelos). É o caso do Grand Barrail Hôtel, integrante da coleção Small Luxury Hotels of the World e que oferece estrutura de hotel cinco-estrelas em meio aos belíssimos campos verdes da região.

Château na França

As acomodações do Grand Barrail são divididas entre o château e construções anexas menores, mesclando elementos clássicos com nuances contemporâneas em suas decorações. Nas suítes superiores do edifício principal, janelas e terraços dão vistas para a paisagem local, que fica especialmente bonita ao pôr do sol.

O empreendimento conta com um spa, chamado Saint-Émilion, no qual os tratamentos são ministrados com a expertise da marca Cinq Mondes. Fazer uma massagem por lá com os lindos jardins do Grand Barrail como pano de fundo é algo inesquecível.

Gastronomia francesa

O gramado bem cuidado e dos vinhedos no horizonte também compõem o cenário da primeira refeição do dia, servida ao ar livre quando o tempo está quente. A essência da gastronomia francesa figura nas propostas culinárias do chef Quentin Merlet. Destaque também para as releituras de bistrô no almoço e os jantares com menu-degustação de cinco pratos.

Durante as refeições ou ao longo do dia, beber uma taça de Bordeaux faz parte da experiência. No Grand Barrail, é possível degustar bons vinhos à beira da piscina – situada em um recanto reservado do parque – ou no lounge do hotel, sentado em confortáveis poltronas. Mediante solicitação dos hóspedes, tábuas de queijos e de frios são oferecidas para harmonizar com tintos ou mesmo coquetéis refrescantes.

O que fazer em Saint-Émilion

A região de Saint-Émilion pode ser explorada em passeios de bicicleta – alugadas diretamente no château – ou em excursões e sessões de degustação nas propriedades vizinhas. Para os hóspedes do Grand Barrail, tudo pode ser organizado pelo concierge, uma parte relevante da carta de serviços mantidos pelo hotel.

Quanto custa

As diárias no Château Grand Barrail Hôtel saem a partir de € 176. A reserva pode ser feita aqui.

