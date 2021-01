Joe Biden assume presidência dos EUA; confira lindas fotos de Washington D.C.

Redação

Do Rota de Férias



20/01/2021 | 15:18



Washington D.C., a capital dos EUA, se prepara hoje para a posse de Joe Biden, que assume a presidência no lugar de Donald Trump. A cidade, uma das mais lindas do país, é digna de inúmeros cartões-postais, com direito a grandes monumentos, parques, museus e lindas cerejeiras, que florescem em meados de abril.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

25 fotos de Washington D.C.

Confira lindas fotos de Washington D.C., a capital dos EUA.

