Lady Gaga arrasa em hino dos Estados Unidos na posse de Biden

20/01/2021 | 15:10



Nesta quarta-feira, dia 20, Lady Gaga fez uma apresentação poderosa na posse do presidente norte-americano, Joe Biden. A cantora cantou o hino nacional dos Estados Unidos acompanhada da banda dos fuzileiros navais.

Além da apresentação de Gaga, a posse contou com Jennifer Lopez, que cantou a música This Land is Our Land, como uma forma de apoio à comunidade latino americana. As performances estão dando o que falar no Twitter e até o Bruno Gagliasso declarou ser fã de Lady Gaga.

Eu adoro a Lady Gaga. Queria ser amigo dela, tweetou o ator.

Após a cerimônia, que ocorreu no Capitólio em Washington, terá um evento virtual - que substituirá o tradicional baile inaugural, que não ocorrerá devido à pandemia - com comando de Tom Hanks e apresentações de Justin Timberlake, Demi Lovato, Jon Bon Jovi , Ant Clemons, Foo Fighters e John Legend. Ufa! Que line-up, né?