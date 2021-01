Kim Kardashian e Kanye West encerram terapia de casal e rapper decide seguir com o divórcio

20/01/2021 | 15:10



Kim Kardashian e Kanye West estão passando por mais uma crise que envolveria até mesmo um suposto divórcio. Em meio aos boatos, o casal estaria, até mesmo, fazendo terapia de casal para ajudar com os problemas. Porém, segundo informações da People, essa ajuda chegou ao fim e Kanye tomou a iniciativa de seguir mesmo com o divórcio.

Uma fonte contou que, além do casal ter parado completamente com a terapia, o rapper já se encontrou com advogados para tratar do fim do casamento:

- Ele está falando com advogados esta semana.

Duas semanas atrás, porém, pessoas próximas haviam confirmado que, na verdade, eram Kim quem estava certa do divórcio e havia, inclusive, contratado Laura Wasser para representá-la:

- Eles apenas não estão mais na mesma página. E Kim está bem com isso. Kim sabe o que ela quer fazer de sua vida. Ela quer continuar morando em Los Angeles, criar a melhor vida para seus filhos e focar em seu trabalho e em suas paixões, acrescentou outra fonte.

Juntos, ambos são pais de North West, de sete anos de idade, Saint West, de cinco anos, Chicago West, de três anos, e Psalm West, de um ano.