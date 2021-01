Governo chinês emite alerta para novos surtos em áreas rurais e aplica medidas

20/01/2021 | 13:17



O Escritório Geral do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China emitiu um aviso aos departamentos agrícolas locais para que mantenham medidas de prevenção em regiões de "alto risco de epidemia do novo coronavírus", mas que continuem a produção "estável", assim como o abastecimento de produtos de origem animal.

O governo chinês informou o surgimento de recente surto de pneumonia provocada pelo novo coronavírus em áreas rurais e urbanas de Hebei, Jilin, Heilongjiang, além de outras regiões, e destacou as dificuldades na produção e operação de algumas fazendas.

Esses territórios pertencem às cinco áreas em que foram impostas novas medidas de isolamento, anunciadas pela administração central, na segunda-feira.

Segundo o comunicado divulgado no site oficial do ministério nesta quarta-feira, 20, o governo chinês conclama autoridades regionais das áreas de médio e alto risco a formular planos de trabalho detalhados e implementar medidas para fortalecer a gestão de fazendas e áreas de produção familiar no combate à pandemia de covid-19, e, ao mesmo tempo, "resolver as dificuldades e problemas encontrados na produção para promover o desenvolvimento estável e ordenado da pecuária" no país.

As aldeias que apresentam casos de covid-19, nas áreas de médio e alto risco, devem providenciar testes em massa para quem trabalha com animais. A entrada e saída de pessoas dessas regiões produtoras passa a ser controlada, principalmente no manejo de gado e aves, alerta o ministério.

O governo chinês também determinou que sejam implementados monitoramento e investigação de epidemias animais, imunização obrigatória, desinfecção de locais em que foram encontrados animais mortos, assim como nos veículos de transporte desses animais. O objetivo principal, segundo o aviso federal, é a "desinfecção abrangente de criações de gado e aves em aldeias afetadas".

O Ministério da Agricultura da China diz, ainda, que é preciso "garantir o fluxo regular de materiais de produção, como gado jovem e aves, gado de reprodução, ração, medicamentos veterinários, ovos e produtos lácteos no escopo das necessidades diárias durante o período de prevenção e controle da epidemia".