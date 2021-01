Forte explosão no centro de Madri derruba parte de prédio

20/01/2021 | 12:25



Uma forte explosão atingiu ao menos quatro prédios no centro de Madri, capital da Espanha, por volta das 15h pelo horário local (11h em Brasília) desta quarta-feira, dia 20. O impacto derrubou a parede de vários andares de um edifício, onde serviços de emergência trabalham para socorrer feridos. As autoridades ainda não divulgaram o motivo da explosão, mas há ha suspeita de que tenha ocorrido um vazamento de gás.

O Gabinete de Informação de Emergências de Madri informou, por meio de sua conta oficial nas redes sociais, que está atendendo "várias pessoas feridas". Há grande quantidade de escombros no local. O prefeito de Madri disse que pelo menos duas pessoas morreram, informou a Globonews.

A explosão ocorreu no número 98 da Rua Toledo, na área central da capital espanhola. Todos os prédios atingidos estão sendo evacuados, segundo as autoridades. Bombeiros também evacuaram idosos de uma casa de repouso que fica próxima ao local. (Com agências internacionais).