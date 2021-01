Nova novela da Record TV, Gênesis tem a melhor estreia da emissora desde 2016

20/01/2021 | 12:10



Depois de muita espera, finalmente chegou o dia de começar a acompanhar na telinha a origem da humanidade! A novela Gênesis, nova trama da Record TV, estreou na última terça-feira, dia 19, e já está dando o que falar!

Segundo dados de audiência, a estreia de Gênesis conseguiu a melhor estreia de novelas na emissora desde A Terra Prometida, em 2016, e marcou média de 16,1 pontos contra 6,6 da terceira colocada. Nas redes sociais, os espectadores também comentaram as cenas protagonizadas pelos atores Carlo Porto e Juliana Boller, que interpretam Adão e Eva.

Os internautas fizeram diversos memes sobre a desobediência da Eva em comer o fruto proibido e a discussão do casal. Mas a estrela do capítulo foi a serpente do Jardim do Éden, feita em computação gráfica e que conquistou o público.