20/01/2021 | 12:10



Eita! Pamella Rodrigues, mais conhecida como By Pamella, confirmou em vídeo para o canal de YouTube de Matheus Mazzafera que já teve um affair com Neymar Jr.! A youtuber participou de uma recente conversa com o influenciador ao lado de Ishow e João Briet e logo nos dois primeiros minutos confirmou a notícia.

A beldade participou de uma brincadeira e logo foi questionada se já teve um relacionamento com o ex de Bruna Marquezine. Ao abrir um sorriso sem graça, Mazzafera logo desconfiou e perguntou:

- Já pegou que eu sei! Já pegou?

Como resposta, Pamella disse:

- Já sim.

Depois, desconversou sobre o assunto e não deu mais detalhes!