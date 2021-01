Tatá Werneck assume torcida por Carla Diaz e Karol Conká no BBB 21

20/01/2021 | 12:10



Assim como os anônimos, os famosos também estavam ansiosos para o início do Big Brother Brasil 21, e claro, depois do anúncio dos participantes muitos deles foram até as redes sociais comentar sobre o assunto.

O que foi o caso de Tatá Werneck que assumiu no Twitter que tinha conversado recentemente com Carla Diaz e a atriz não comentou absolutamente nada com ela, o que causou até uma surpresa:

Eles tão confinados desde quando? Eu conversei com a Carla sobre rinoplastia e borboletas outro dia.

Em seguida, a apresentadora se mostrou estar dividida entre Carla e Karol Conka: Eu tenho uma filha pra criar, gente! Amo as duas.

Lázaro Ramos foi até uma publicação de Lucas Penteado no Instagram escrever: Se joga, Koka, em forma de apoio ao ator. Que legal, né!?

Luan Santana acabou até falando mais do que devia! Antes mesmo do anúncio oficial, o cantor acabou publicando em seu Instagram que comentou:

Se tiver show no BBB, me chama que quero cantar com o Fiuk dentro da casa. Igual fizemos no Altas Horas, e compartilhou um vídeo da dupla cantando junto.

Além disso, o sertanejo acabou mandando mais um spoiler antes da confirmação oficial e escreveu no Twitter:

Ansioso demais pela lista completa do BBB. Já estou sabendo que a Viih Tube tá dentro! É isso mesmo, produção?. Eita!

Babu Santana que estava no camarote da edição do Big Brother Brasil 20, comentou sobre a entrada de Karol Conká e da Camilla de Lucas no elenco do BBB 21.

Pelo Twitter, o ex-brother celebrou porque as duas mulheres são ativistas da causa negra!

Bruna Marquezine, por sua vez, ficou até contente no Twitter que não tem nenhuma amiga próxima dela desta vez confinada na casa mais vigiada do Brasil.

Para quem não lembra, na edição de 2020 estava Manu Gavassi, uma das amigas mais próximas da atriz. Bruna chegou até a subir mutirões e pedir votos pela amiga!