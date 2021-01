Programa 'Santo André 500 anos' promove webinar nesta quinta

Da Redação



20/01/2021 | 11:57



A Prefeitura de Santo André realizará nesta quinta-feira (21), às 15h, o primeiro webinar do programa "Santo André 500 anos". O evento, organizado pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, faz parte de uma série de encontros virtuais que vão debater o futuro da cidade.



O tema do evento será “A importância do planejamento estratégico a médio e longo prazo para a gestão das políticas públicas”. O encontro será transmitido por meio do canal oficial da Prefeitura de Santo André no YouTube, disponível no link http://psa.santoandre.br/youtube.



“Em 2053 completaremos 500 anos e esses 32 anos passam de forma muito rápida, por isso o planejamento é essencial. Queremos uma cidade mais inclusiva, com áreas verdes, lazer, cultura, e qualidade de vida na saúde, educação, moradia, para nossos filhos e netos. Temos que pensar soluções duradouras e por isso convocamos todos os setores da sociedade como empresários, acadêmicos, estudantes, lideranças locais e moradores da cidade, para discutirmos o cotidiano da nossa amada Santo André”, comentou o prefeito Paulo Serra.



O webinar contará com os seguintes convidados: Marcos Baptista, diretor presidente da ARIES e responsável pelo Projeto Recife 500 anos; Renato Balbim, representando o Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados do Governo Federal; Claudio Accioly, ex-consultor da ONU e consultor Linconln Institute of Land Policy, e o prefeito Paulo Serra.



“Santo André se apresenta neste webinar como uma cidade que quer protagonizar o desenvolvimento, oferecendo a partir do conhecimento da sociedade o que deve ser a cidade ao completar 500 anos. A tarefa é de integração total da sociedade com as autoridades públicas, universidades e centros acadêmicos”, afirmou o superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, José Police Neto.



Os demais webinares vão discutir temas mais específicos relacionados ao planejamento da cidade em longo prazo. Todos os encontros também terão representantes que possuam experiências exitosas locais, regionais, nacionais e internacionais. Este processo será primordial para ajudar a refletir e elaborar políticas em conjunto da administração municipal e sociedade civil, que serão a base para a construção de uma Santo André do futuro.



O programa “Santo André 500 Anos” tem como objetivo principal desenvolver um plano estratégico de longo prazo para a cidade de Santo André, que contemple diretrizes, objetivos, metas e ações estratégicas até 2053. Esses devem ser alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovidos pela Organização das Nações Unidas.



O plano estratégico está organizado em quatro eixos principais que também orientam as diretrizes deste programa de governo: Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Desenvolvimento Econômico e Gestão e Inovação.