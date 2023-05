Como reservar hotel no Booking – Dias e passo a passo

Redação

Muita gente questiona se o Booking é confiável para quem deseja fazer reservas de hotéis e pousadas no Brasil e no mundo. Pela experiência da equipe do Rota de Férias, a resposta é sim.

Muitas vezes recorremos ao serviço e não tivemos problemas com o que foi entregue ou, ainda, nos casos em que tivemos de cancelar o agendamento por conta de algum imprevisto.

Antes de fazer uma reserva pelo Booking, porém, vale a pena entender exatamente o que ele é, os tipos de serviços prestados pelo site e como minimizar problemas na hora de conferir as ofertas e confirmar as escolhas. Por isso, neste post você verá:

O que é o Booking?

O Booking está disponível em 44 idiomas e oferece mais de 29 milhões de ofertas de hospedagem no Brasil e no mundo, incluindo mais de 6,6 milhões delas apenas referentes a casas, apartamentos e outros locais. Há opções disponíveis em mais de 200 países e territórios do planeta.

Vale ressaltar, porém, que o site não é dono dos hotéis, e sim um intermediador de reservas. Nele, você escolhe onde deseja se hospedar, checa os preços e efetua o pagamento. Depois, basta apresentar a confirmação da reserva no local para poder desfrutar da hospedagem.

Dicas na hora de fazer reservas no Booking

Antes de fechar qualquer compra no Booking, é importante observar alguns detalhes. O principal deles é conferir os comentários e as notas dadas por outros hóspedes que estiveram nos estabelecimentos listados, a fim de checar a experiência diante do serviço oferecido.

Para isso, assim que entrar na página de uma hospedagem, clique em “Avaliações de hóspedes”, no menu, e confira algumas opiniões. Não se prenda às primeiras e cheque ao menos algumas páginas, caso haja conteúdo para isso.

Outras dicas para não ter problema durante o check-in com reservas feitas no Booking é observar, atentamente, se não há tarifas adicionais e regras específicas para reservas canceladas. Tudo isso é informado detalhadamente durante o processo da reserva. Só siga adiante caso esteja de acordo com os procedimentos estabelecidos.

Fazer reservas no Booking é confiável?

Nós optamos por fazer reservas no Booking justamente pelo fato de a ferramenta trazer opiniões de hóspedes e permitir que os preços e serviços sejam comparados de maneira simples.

Além disso, nunca tivemos problemas com os processos de cancelamento diante de imprevistos, embora sites como Reclame Aqui tenham alguns incidências de reclamações do gênero. Em anos de uso, porém, o Rota de Férias nunca teve qualquer tipo de desvantagem ao usar a ferramenta.

Como fazer reserva no Booking

Veja passo a passo como fazer uma reserva no Booking:

1 – Acesso

Acesse aqui o site Booking.com. Clique em “Cadastre-se” para criar uma conta. Apesar de não ser obrigatório, é aconselhável se cadastrar como usuário, pois assim você recebe ofertas e tem alguns benefícios exclusivos, inclusive descontos. Preencha todos os campos obrigatórios e siga o processo até o final.

2 – Pesquisa

Assim que a página abrir, digite o destino que você pretende visitar e, ao lado, as datas da viagem. Indique quantas pessoas vai viajar, quantos quartos precisa e clique em “Pesquisar”.

3 – Lita de hotéis

Uma nova tela será aberta com a lista das hospedagens realizadas de acordo com sua busca. Use os filtros disponíveis no menu superior para elencar as ofertas de acordo com suas preferências (dá para classificar por preços, notas dos hóspedes, quantidades de estrelas e outras opções).

4 – Mapa dos hotéis

Clique no botão “Ver o mapa” caso queira selecionar a região exata onde deseja se hospedar. Confira as ofertas disponíveis no local, já com preços. Para saber o detalhe de algum ponto específico, basta clicar nos localizadores azuis espalhados pelo mapa.

5 – Informações dos hotéis

Ao selecionar um dos locais disponíveis, uma página será aberta com todos os detalhes do estabelecimento. Dá para ver fotos (veja também as de hóspedes, caso disponíveis, e não apenas as de divulgação do local, muitas vezes produzidas demais) e comodidades oferecidas, como se tem café da manhã ou não, wi-fi, estacionamento e outros detalhes.

Não deixe também de ver os comentários e avaliações de hóspedes que já estiveram no estabelecimento. Para isso, clique em “Avaliações de hóspedes”

6 – Disponibilidade

Ao rolar a barra para baixo, você verá os preços dos quartos disponíveis na área “Disponibilidade”. Não deixe de checar também informações como política de cancelamento e se a reserva naquele local requer pré-pagamento.

Em seguida, caso esteja satisfeito e de acordo com as informações obtidas, você estará apto a indicar o número de quartos que deseja reservar. Para seguir adiante, clique em “Vou reservar”.

7 – Reserva de hotéis no Booking

Na tela seguinte, dá para checar os detalhes da reserva. Ao rolar a barra para baixo, você localizará os campos para preencher os dados pessoais e até fazer pedidos especiais, caso deseje. Ao final, clique em “Próximo: últimas informações”.

8 – Pagamento

Na última tela, é preciso indicar o modo de pagamento. Insira os dados de seu cartão de crédito. Esse é apenas um procedimento de segurança para confirmar a reserva.

Caso o estabelecimento escolhido para a reserva não exija pré-pagamento, seu cartão não será cobrado até o momento do check in ou das datas estabelecidas nas políticas de cancelamento – neste último caso, se houver alguma cobrança indicada nesse sentido, a qual você já tenha conferido e concordado. No fim, clique em “Conclua a reserva”.

9 – Confirmação

A partir daí, você receberá um e-mail com a confirmação e todos os detalhes da reserva. Além disso, poderá fazer alterações e até mesmo um cancelamento, caso precise, ao entrar no Booking e se logar com seu nome de usuário (ou e-mail) e senha.

10 – E-mail de segurança

10 Para ter certeza de que está tudo certo, você pode até exercer mais um procedimento de segurança. Ligue ou envie um e-mail para o hotel e confirme se sua reserva foi realmente realizada.

Assim, evita-se imprevistos na hora do check in, que podem ocorrer, por falha do sistema ou do próprio estabelecimento, por exemplo. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas.

Como cancelar reservas no Booking?

Cancelar reservas no Booking pode ser necessário caso apareça algum imprevisto. A equipe do Rota de Férias, por exemplo, já precisou executar muitos vezes esse procedimento.

Para isso, é preciso se logar ao site e clicar no seu nome de usuário (no ambiente mobile, basta ir ao menu). Em seguida, acesse o campo “Viagens”, localize a reserva que deseja modificar ou cancelar e execute o procedimento de acordo com as indicações da tela.

Caso, na hora da reserva, você tenha escolhido um estabelecimento que permitia cancelamento grátis, por exemplo, não terá de pagar nada.

Do contrário, terá algum gasto de acordo com as regras pré-estabelecidas (muitos hotéis permitem cancelamento grátis, por exemplo, apenas até 48 horas antes do check in, mas cada um determina um procedimento e comunica o usuário do Booking, que deve checar esses detalhes antes de confirmar a reserva).

É por isso que vale sempre ficar atento a todos os detalhes antes de efetuar a reserva no Booking.

