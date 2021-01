Hospedagem em hostel: conheça as vantagens desse tipo de acomodação

Redação

Algumas acomodações oferecem tarifas atrativas sem deixar de lado as melhores experiências de viagem. A hospedagem em hostel, por exemplo, é uma boa pedida para mochileiros, pessoas que costumam viajar com frequência e grupos de amigos. Atualmente, a maioria dos estabelecimentos conta com opção de quartos compartilhados ou privativos.

O Hostel Caiçara, na badalada Praia de Maresias, no litoral paulista, separou uma lista com cinco vantagens oferecidas por hostels. Confira!

Hospedagem em hostel: principais vantagens

1. Experiência

Um hostel pode oferecer uma experiência completa de viagem. Geralmente, os donos trabalham na linha de frente com a ajuda de uma pequena equipe, proporcionando uma estadia bem mais pessoal. No caso do Hostel Caiçara, por exemplo, também é possível incrementar ainda mais a viagem com os passeios oferecidos pela MaresiasTur, receptivo especializado em ecoturismo e aventura que fica localizado dentro do estabelecimento.

2. Economia

As diárias tendem a ser bem mais acessíveis do que as de hotéis tradicionais. Normalmente, há cozinhas compartilhadas e os hóspedes se reúnem para preparar as refeições juntos – neste caso, é possível fazer vaquinhas para dividir os custos. A limpeza da cozinha é feita pela equipe, mas depois de usá-la é sempre bom lavar a louça e manter a área de alimentação limpinha.

3. Segurança

De maneira geral, hostels são ambientes seguros. A maioria possui recepção 24h. Como em qualquer outro lugar, é aconselhável manter seus pertences com você e guardar objetos de valor nos lockers disponíveis. Levar um cadeado para os armários é uma ótima ideia. Caso esqueça, o viajante pode comprar um na recepção do local ou em alguma loja do destino.

4. Privacidade

É possível curtir a hospedagem em hostel mantendo a privacidade. A maioria dos estabelecimentos conta com quartos privativos (disponíveis por tarifas um pouco mais altas). Eles são tratados como os quartos de pousadas. Isso significa que, ao comprar uma diária, o quarto inteiro será ocupado somente pelas pessoas que compõem a reserva.

5. Localização

A boa localização é uma tendência entre os hostels do Brasil e do mundo. Normalmente, eles ficam perto de trasportes públicos, aeroportos e pontos turísticos. O Hostel Caiçara, por exemplo, é o único localizado na avenida da praia, a poucos passos das areias da badalada Maresias.

