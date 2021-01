França mantém atividades turísticas suspensas até o fim de janeiro

Redação

Assim como todos os países membros da União Europeia, a França segue com as fronteiras fechadas para turistas brasileiros. Exceções são aplicadas apenas em alguns casos, como quem tem dupla nacionalidade, é residente legal de uma das nações do bloco ou está viajando com a finalidade de estudar.

Em nota divulgada à imprensa, o primeiro ministro francês Jean Castex indicou que todos os estabelecimentos fechados e todas as atividades que já estão suspensas no país permanecerão assim até, pelo menos, o fim de janeiro. A medida faz parte da luta contra a epidemia da covid-19.

Confira alguns detalhes que revelam a situação atual da França para turistas e residentes:

Deslocamentos

Desde 15 de dezembro, os franceses podem circular sem restrições, inclusive entre regiões, sem documentos de viagem, entre 6h e 20h.

Um toque de recolher está em vigor entre 20h00 e 6h00.

Em 1º de janeiro de 2021, o toque de recolher foi estendido das 18h às 6h em 15 departamentos, principalmente no leste da França, onde a circulação do vírus continua ativa. São eles:

– Ardennes

– Marne

– Meuse

– Meurthe-et-Moselle

– Moselle

– Haute-Marne

– Vosges

– Haute-Saône

– Territoire de Belfort

– Doubs

– Jura

– Saône-et-Loire

– Nièvre

– Hautes-Alpes

– Alpes-Maritimes

Desde 10 de janeiro, oito novos departamentos passaram a adotar do toque de recolher a partir das 18h:

– Cher

– Allier

– Côte-d’Or

– Haut-Rhin

– Bas-Rhin

– Vaucluse

– Alpes-de-Haute-Provence

– Bouches-du-Rhône

A partir de 12 de janeiro, o toque de recolher às 18h também será aplicado aos departamentos de Var e Drôme.

Para visitas a territórios ultramarinos, um teste PCR de menos de 72 horas deve ser providenciado. Além disso, para Martinica, Guadalupe e Ilha da Reunião, um teste de antígeno em laboratório é reconhecido alternativamente. As medidas específicas para cada comunidade estão detalhadas no site do governo.

Até 8 de fevereiro de 2021, viajantes acima de 11 anos de idade que desejam viajar para a Córsega devem apresentar um teste PCR ou de antígeno.

Aberturas e fechamentos de estabelecimentos

Comércio : desde 28 de novembro, todas as lojas (exceto restaurantes) estão abertas. Estão em vigor regras sanitárias de proteção (incluindo um mínimo de 8m² por cliente).

: desde 28 de novembro, todas as lojas (exceto restaurantes) estão abertas. Estão em vigor regras sanitárias de proteção (incluindo um mínimo de 8m² por cliente). Locais de culto : desde 28 de novembro, os locais de culto também foram abertos de acordo com os protocolos, sob as seguintes condições:

– dois assentos devem permanecer livres entre cada pessoa ou entidade familiar (grupo de pessoas que compartilham o mesmo domicílio);

– apenas uma em cada duas fileiras poderão serão ocupadas.

: desde 28 de novembro, os locais de culto também foram abertos de acordo com os protocolos, sob as seguintes condições: – dois assentos devem permanecer livres entre cada pessoa ou entidade familiar (grupo de pessoas que compartilham o mesmo domicílio); – apenas uma em cada duas fileiras poderão serão ocupadas. Hotéis e outras hospedagem turística : desde 15 de dezembro, pousadas coletivas, residências turísticas, vilarejos turísticos residenciais, vilarejos de férias e casas de família, bem como acampamentos e estacionamentos para trailers, estão autorizados a acomodar seus clientes. O mesmo vale para hotéis, desde que as áreas de restaurantes e bares estejam fechadas. Serviço de quarto é permitido.

: desde 15 de dezembro, pousadas coletivas, residências turísticas, vilarejos turísticos residenciais, vilarejos de férias e casas de família, bem como acampamentos e estacionamentos para trailers, estão autorizados a acomodar seus clientes. O mesmo vale para hotéis, desde que as áreas de restaurantes e bares estejam fechadas. Serviço de quarto é permitido. Estações de esportes de inverno: desde 15 de dezembro, as estações de esportes de inverno podem receber os visitantes. No entanto, todas as instalações comunitárias e elevadores de esqui estãofechadas. A abertura oderá ocorrer, eventualmente, no início de fevereiro, sujeito à evolução favorável da situação sanitária.

desde 15 de dezembro, as estações de esportes de inverno podem receber os visitantes. No entanto, todas as instalações comunitárias e elevadores de esqui estãofechadas. A abertura oderá ocorrer, eventualmente, no início de fevereiro, sujeito à evolução favorável da situação sanitária. Centros culturais: Os estabelecimentos culturais (museus, teatros, cinemas) permanecem fechados. Eles poderão, eventualmente, abrir no início de fevereiro, conforme a evolução favorável da situação de saúde.

Os estabelecimentos culturais (museus, teatros, cinemas) permanecem fechados. Eles poderão, eventualmente, abrir no início de fevereiro, conforme a evolução favorável da situação de saúde. Restaurantes: Restaurantes e bares estão fechados e terão que esperar pelo menos até meados de fevereiro para poder receber seus clientes novamente, conforme a evolução da situação sanitária. Protocolos sanitários rigorosos devem ser implementados.

Restaurantes e bares estão fechados e terão que esperar pelo menos até meados de fevereiro para poder receber seus clientes novamente, conforme a evolução da situação sanitária. Protocolos sanitários rigorosos devem ser implementados. Áreas de esporte: As quadras, campos e outras áreas de esporte permanecem fechadas, pelo menos, até meados de fevereiro. A recepção do público nos pavilhões esportivos continua proibida, sem data definida para reabertura.

