Estação de esqui e clima de Velho Oeste: conheça Jackson Hole, nos EUA

Jackson Hole, localizada no estado americano do Wyoming, abriga uma das estações de esqui mais famosas dos Hemisfério Norte. Localizada nas Rocky Mountains, a região merece entrar nos planos de futuras viagens, quando a fronteira estiver liberada para brasileiros e for mais seguro viajar.

Com uma vila que remete ao Velho Oeste, Jackson Hole não atrai apenas esportistas, mas também quem deseja apenas fazer compras, relaxar e curtir o frio cercado de ambientes charmosos. Boas opções de hospedagem, por sinal, não faltam na região, cuja visita ainda pode ser combinada com Yellowstone, um dos parques nacionais mais exuberantes dos EUA.

6 razões para ir a Jackson Hole

Veja sete motivos que fazem de Jackson Hole um bom destino para os brasileiros.

Você não precisa saber esquiar

Jackson Hole é uma estação de esqui, é verdade, mas há diversas outras atividades de montanha que podem ser realizadas por lá. Dá para fazer caminhadas por trilhas com lindos mirantes, por exemplo, ou se divertir escorregando em boias e cavalgando.

Para quem deseja aprender a esquiar, o Jackson Hole Moutain Resort reúne mais de 130 pistas divididas em vários níveis de habilidade, para iniciantes e avançados. O resort tem professores que organizam aulas em grupo ou particulares para quem nunca praticou esportes de inverno ou para aqueles que querem se aprimorar.

Conheça parques nacionais

Uma vez em Wyoming, é possível conhecer famosos parques nacionais americanos, a exemplo de Yellowstone e Grand Teton. Com biodiversidade única, eles reúnem belezas naturais incríveis, como a Piscina Termal colorida na região de Old Faithful e pontos de observação como o Snake River Overlook.

Que tal uma voltinha de snowmobile?

Uma vez em Jackson Hole, dá para encarar trilhas nevadas a bordo de snowmobiles, caminhar com raquetes de neve sob os picos de Teton, patinar no gelo, aventurar-se no Heli-Skiing, curtir as montanhas da região em um passeio de fat bike (bicicleta com pneus largos responsáveis pela estabilidade) ou ver o cenário do alto em um voo de parapente.

Sinta-se em um filme do Velho Oeste

Caminhar pelas charmosas ruas de Jackson Hole é como ser transportado para um filme do Velho Oeste americano. Vale a pena percorrer as calçadas de madeira ao som de música country, visitar bares históricos com arquitetura típica e relaxar com o cenário das montanhas nevadas ao fundo.

Gastronomia de dar água na boca

Quem vai aJackson Hole encontra inúmeras opções gastronômicas da região. Há restaurantes com especialidades variadas em Teton Village e em Jackson Town. Os pratos exploram desde a culinária contemporânea até sabores típicos do Velho Oeste americano.

Observação da vida selvagem

Os visitantes podem fazer excursões para observar a vida selvagem da região e ter a oportunidade de encontrar alces, ursos pardos, águias, coiotes e búfalos no meio do caminho.

