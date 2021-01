Festival no Epcot, na Disney World, celebra o mundo das artes

Redação

Do Rota de Férias



20/01/2021 | 11:48



A maioria dos brasileiros continua impedido de voar diretamente do país para os Estados Unidos, mas a Disney World, na Flórida, segue promovendo seus famosos festivais para atrair turistas locais. Agora, é a vez do Tate of Epcot International Festival of the Arts, que celebra as artes visuais, culinárias e performáticas de todo o mundo.

Festival no Epcot

O evento, que será realizado até 22 de fevereiro de 2021, é livre para todos que comprarem ingressos para o Epcot. Confira as atividades que estão programadas:

Culinária internacional

O festival no Epcot apresenta diversos estúdios espalhados pelo parque, onde o visitante pode provar comidas e bebidas preparadas por chefs da Disney. Há diversos destaques:

O Vibrante & Vívido Food Studio, localizado entre os pavilhões do Marrocos e da França no World Showcase, está servindo coquetel de frutos do mar, pupusa de milho azul e mousse de maracujá, alé de um smoothie de coco com maracujá.

O Artist’s Table, no The American Adventure, oferece um cardápio que inclui pratos como bife Wellington, chocolate quente e o popular cookie de chocolate decorado como uma paleta de artista.

Painter’s Palate do World Showplace tem bife tártaro, bolo de pistache e uma seleção de coquetéis.

Também no World Showplace, o Festival Favorites oferece o ratatouille do Remy, além de torta de laranja e limão e uma seleção especial de cervejas.

Trabalhos de mais de 100 artistas tomam conta de festival no Epcot

O Taste of Epcot International Festival of the Arts apresentará trabalhos de mais de 100 artistas ao longo de 46 dias. O visitante pode comprar obras de arte e, em alguns casos, conhecer seus criadores pessoalmente (respeitando todas as medidas de distanciamento físico). Os destaques são:

Arte inspirada na Disney estará disponível em todos os Festival Markets, variando desde peças clássicas até extravagantes. Obras com outras temáticas além de Disney também estão disponíveis.

Artistas convidados criarão peças ao vivo durante o festival, mostrando seus processos de personalização para os visitantes.

Artistas circularão durante todo o festival, sempre com algo novo para mostrar.

Produtos especiais do festival estão disponíveis em todo o parque, incluindo camisetas, bonés, proteções faciais, pins, MagicBands e artigos de casa.

Artes visuais e apresentações ao vivo

O festival no Epcotdeste ano está recheado de performances, incluindo apresentações de música e artes visuais.

O grupo Voices of Liberty subirá ao palco do America Gardens Theatre com um novo repertório, o “Disney Songbook”, para celebrar as músicas clássicas da Disney.

Artistas circularão por todo o festival no World Showplace, com performances do Art Defying Gravity, que unem força e arte, um pianista que toca músicas da Disney e uma apresentação de pintura ao vivo realizada em poucos minutos.

JAMMitors, se apresentarão ao vivo no pavilhão do Canadá.

Atividades interativas

O Taste of Epcot International Festival of the Arts cria conta com atividades para despertar o artista que existe em cada um. Confira algumas delas:

A Animation Academy no America Gardens Theatre convida um artista da Disney para ensinar visitantes a desenharem seus personagens favoritos.

O Expression Section é um mural numerado que permite aos visitantes trabalhar juntos e completar uma obra de arte criada pelos Disney Imagineers.

No World Showcase, é possível entrar em obras de arte famosas e tirar fotos em instalações especiais.

Na ponte entre o Future World e o World Showcase, há desenhos feitos com giz de diferentes personagens Disney.

Com o Spin Art, os visitantes podem criar sua própria arte, escolhendo suas cores favoritas e, em seguida, “girando-as” com ajuda de uma bicicleta.

Na Enemy Ink, é possível explorar o mundo da moda e criar uma camiseta personalizada de acordo com o estilo e cores desejados.

Caça ao tesouro

Outro destaque do festival no Epcot é o Figment’s Brush with the Masters, no qual visitantes de todas as idades ajudam Figment a aprender mais sobre arte em um caça ao tesouro pelo World Showcase. Depois de comprar um mapa com adesivos, dá para procura pelo Figment, que está escondido em obras de cada pavilhão. Ao completar a jornada, os visitantes devolvem o mapa para ganhar uma surpresa artística.

