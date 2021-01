Após anúncio de que Fiuk está no BBB21, Cleo brinca no Twitter: Já contei umas 50 pessoas que dizem ser minhas cunhadas

20/01/2021 | 11:11



A divulgação dos participantes do BBB21 aconteceu na última terça-feira, dia 19, e Fiuk foi confirmado no grupo Camarote do programa - causando alvoroço na web. O cantor e ator usou o Instagram para publicar um vídeo em que aparece ironizando a seleção para o reality:

- Eu só uso gola V, desculpa. Calça colorida também.

Depois do anúncio de que Fiuk está no BBB, Cleo e Fábio Jr. usaram as redes sociais para declararem torcida ao ator e cantor. Fábio Jr. compartilhou o vídeo em que Fiuk aparece simulando a seleção do programa no Instagram Stories e escreveu:

Vai com tudo, filhote!!! Estamos juntos para caramba! Te amo muitão.

Já Cleo fez uma série de publicações no Twitter e iniciou uma campanha para que o irmão ganhe imunidade logo no início do programa, que será na próxima segunda-feira, dia 25. Cleo brincou até com as possíveis cunhadas que surgiram depois do anúncio da participação do artista no programa.

A atriz e cantora ainda brincou dizendo que muitas pessoas ficaram surpresas ao saber que ela é irmã de Fiuk. Pode?