Seminovos: 5 motivos para optar por um carro usado

20/01/2021 | 10:18



Na hora de trocar de carro muitas dúvidas podem surgir. É comum que os consumidores fiquem indecisos entre investir em um modelo zero quilômetro mais básico ou um seminovo com mais opcionais.

O Garagem360 e o marketplace de seminovos Volanty dão algumas dicas que revelam o que vale mais a pena para quem quer trocar de carro.

“Um zero quilômetro deprecia entre 10% e 20% no instante em que deixa a loja. Além disso, pelo mesmo investimento, é possível comprar um seminovo com garantia de procedência”, diz Maurício Feldman, CEO da autotech.

Imposto mais alto

Além do investimento ser mais alto, os zero quilômetro têm um IPVA mais caro que os usados e seminovos, que possuem impostos relativamente menores. Por isso, na hora de comprar também vale pesquisar os custos dos impostos do modelo escolhido.

Adicionais e acessórios custam mais caro

Quando se compra um carro zero, o valor do modelo básico normalmente já é mais elevado, se comparado ao seminovo. Se pensar em incluir algum acessório, a compra será ainda mais cara. A vantagem de um seminovo é que por um valor menor, eles podem vir com muito mais adicionais que um carro zero.

Manutenção

Carros exigem revisões frequentes e manutenção em dia. Por isso, a melhor escolha para a conveniência do consumidor é optar por um carro que tenha garantia, o que os leva muitas vezes a escolher um carro novo e pagar mais por isso.

Documentação

Quando se compra um seminovo, as chances de ele já vir com o IPVA pago são muito grandes dependendo da época do ano. Isso pode fazer grande diferença na economia, já que esse imposto custa entre 3% e 4% do valor do veículo.

Negociação

Em concessionárias, os valores de um carro zero não são tão negociáveis. Já quando se opta pela compra de um seminovo, por exemplo, é possível negociar um desconto se quiser pagar à vista. Também é possível negociar os valores de acordo com os opcionais que o veículo oferece.