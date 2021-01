VUCs: o que observar na manutenção dos freios

Da Redação

O veículo urbano de carga (VUC) é um caminhão de porte pequeno utilizado principalmente em grandes centros urbanos, devido às restrições de frotas de grande porte. Os VUCs são opções estratégicas que facilitam o processo de entrega devido sua agilidade e tamanho, que favorecem na circulação, estacionamento e descarregamento dentro da cidade.

Uma das principais recomendações para esses veículos é realizar constantemente a revisão, em especial no sistema de freio – item essencial para garantir proteção na pista.

“É fundamental que a manutenção do veículo aconteça periodicamente para checar se todas as peças e sistemas estão em bom estado” aponta Raulincom Borges da Silva, coordenador de assistência técnica da TMD Friction do Brasil. “Não é somente a quebra de uma peça que pode ser prejudicial. O desgaste natural dos componentes também pode provocar graves acidentes, sendo assim, todo o sistema de freios incluindo pastilhas, sapatas e fluído devem ser revisados.”

Veja, a seguir, como funcionam alguns dos principais itens desse sistema.

Pastilha

As pastilhas de freio são responsáveis por parar o movimento de rotação das rodas do veículo. É importante verificar se elas estão gastas ou com ruído durante a revisão.

Sapata

As sapatas compõem o sistema de freio a tambor. Elas recebem a força dos cilindros de roda e a utiliza para comprimir as lonas de freio contra o tambor, gerando atrito e desacelerando as rodas.

Fluido de freio

Também é importante checar o nível do fluido de freio. Se ele estiver abaixo do indicado, pode indicar o desgaste natural das pastilhas ou até mesmo vazamento.