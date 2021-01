Cautela local pesa e taxas futuras de juros sobem mesmo com exterior positivo

20/01/2021 | 09:23



Apesar do tom positivo no exterior e dólar em queda ante o real, a curva de juros inclina na manhã desta quarta-feira, 20, com os longos subindo ao redor de 5 pontos e os demais apenas com viés de alta em meio à cautela fiscal e preocupações com o processo de vacinação contra covid-19 no Brasil. Também é negativa, ainda que com influência limitada nos curtos, a aceleração do IPC-Fipe de 0,86% na segunda prévia de janeiro. Às 9h12 desta quarta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 7,17%, de 7,12% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,03%, de 5,00%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa de 3,25%, na máxima, de 3,24% no ajuste de terça-feira.