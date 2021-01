Gisele Bündchen e Tom Brady vão ser vizinhos de outros famosos

20/01/2021 | 09:11



Como você viu, Gisele Bündchen e Tom Brady compraram uma casa no ano passado em Indian Creed Island, que nada mais é do que em uma ilha que fica a vinte minutos de carro de Miami Beach. O local é super conhecido como o bunker dos milionários porque é um dos lugares mais cobiçados entre as pessoas que tem um pouco mais de dinheiro na conta bancária.

Sendo assim, o casal trocou a Flórida (onde moram atualmente) para reconstruir uma mansão que está beirando nada mais, nada menos do que 90 milhões de reais a reforma para a família. Uau!!

E como o local é super exclusivo e pagando essa imensa bagatela em dinheiro, os vizinhos também não são pessoas tão comuns, não é mesmo!? E uma das vizinhas de Gisele é também uma modelo! Isso mesmo, Adriana Lima é uma modelo brasileira é uma das moradoras da ilha, onde vive desde a época e que era casada com Marko Jaric, de quem se separou em meados de 2014.

O cantor Júlio Iglesias também tem uma mansão na ilha e foi um dos primeiros moradores famosos da ilha. E o artista não só construiu sua casa por lá, como ainda comprou vários outros lotes. Um deles foi vendido agora para outro casal rico!

Além deles, Beyoncé e Jay-Z, Ricky Martin e Elle MacPherson também já moraram na ilha. Que incrível, né!?