Bianca Andrade compartilha vídeo de como descobriu a gravidez

20/01/2021 | 09:10



Como você viu, Léo Dias do Metrópoles deu com exclusividade que Bianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida. Obviamente a influencer na época não gostou nadinha dele ter vazado a informação porque era um momento dela, da família e do namorado, Fred, e eles acharam um pouco invasivo da parte do jornalista.

Mas a turbulência da notícia acabou passando e na última terça-feira, dia 19, Bianca Andrade compartilhou em seu canal do YouTube e também no Instagram um vídeo de como o casal descobriu a gravidez. Lembrando que este é o primeiro filho tanto da ex-BBB quanto do YouTuber - e sim, a criança foi super planejada entre eles.

No vídeo, Boca Rosa preparou um cantinho super especial em um quadro com uma parede cheia de palavras em um caça-palavras, ao lado tem uma pequena casinha improvisada onde ela colocou o exame de gravidez e um pedido de casamento para o boy!

- Vários amigos nossos disseram que pode ser muito difícil, então eu até falei: Vamos ter mais acompanhamento, fazer uns exames..., disse o papai emocionado durante o vídeo.

Já a mamãe de primeira viagem comentou que não desconfiava em momento algum da gravidez no fim do ano de 2020, mas que os sintomas já estavam aparecendo na época. Ela revelou que descobriu a gravidez apenas depois de ir à ginecologista!

- Falei que tava com os seios sensíveis, dores nas costas e um incômodo meio de cólica. Aí ela falou: ô, linda... Pedi um teste, fiz no banheiro e antes de ver eu soube: eu tô!

Apesar da informação ter sido vazada por Leo Dias, a mãe de Bianca já estava sabendo que seria avó e o papai também, é claro.