20/01/2021 | 07:33



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve alta de 0,3% em dezembro ante novembro, informou nesta quarta-feira, 20, a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia. O número veio conforme o previsto pelos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, o CPI da região caiu 0,3% em dezembro, também conforme esperado. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta anual de 0,2% em dezembro e subiu 0,4% frente ao mês anterior. (Com informações da Dow Jones Newswires).